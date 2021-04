Nieuw Eindhovens altpop-duo Fleur de Sel: ‘We durven altijd eerlijk naar elkaar te zijn’

EINDHOVEN - Liefhebbers van Nederlandstalige ‘altpop’ zagen ze misschien al voorbij komen: Teun Peeters en Janneke Gordebeke uit Eindhoven. Samen vormen ze Fleur de Sel. ,,We proberen een zekere kwetsbaarheid en oprechtheid over te brengen in onze muziek, zonder schroom.”

De muziek van het tweetal heeft een dromerige sound die wel iets weg heeft van het geluid van acts als Eefje de Visser en Froukje.

,,Het is ons streven om altijd eerst van de melodie en de tekst uit te gaan en daarna relatief minimalistisch te produceren. We streven naar een mooie synthese.” De debuut-EP van Fleur de Sel, Luchtdicht, komt 7 mei uit en zal te beluisteren zijn op alle streamingplatforms.

Hoe begin je een altpop-duo? ,,We kenden elkaar al van onze studie psychologie”, licht Gordebeke toe. ,,Op een bepaald moment plaatste ik een oproepje op mijn Instagrampagina. Ik was op zoek naar muzikanten om een bandje mee te beginnen en wist ze op die manier bij elkaar te sprokkelen.”

Nachtuil

Teun Peeters, die ook aan de weg timmert met het hiphopduo Nachtuil, was enthousiast: binnen no time begonnen ze met twee andere muzikanten een band. Toch ontbrak er iets: ,,Janneke en ik merkten dat we allebei veel ambitie hadden om een eigen sound te ontwikkelen. We besloten samen daar dieper in te duiken.”

Dat resulteerde niet enkel in een muzikale samenwerking, maar ook in een hechte vriendschap. ,,Een uitlaatklep, zowel in de muziek als buiten de muziek.”

Quote Als we echt groot mogen dromen, zouden we toch wel graag op grote festivals zoals Lowlands of Rock Werchter willen staan Janneke Gordebeke, Fleur de Sel

Bijna een jaar lang werkte het duo aan hun EP. ,,In korte tijd hebben we elkaar heel goed leren kennen en een heel intensieve samenwerking opgebouwd. We werkten soms echt in een soort vacuum: luchtdicht, eigenlijk. Daar komt deels ook de inspiratie voor de titel van de EP vandaan. Bovendien vonden we het Engelse ‘airtight’ ook gewoon een heel mooi woord.”

Wereld op slot

De zes nummers op ‘Luchtdicht’ zijn geschreven en geproduceerd tijdens een periode waarin de wereld op slot zat. ,,Het is misschien ook wel prettig dat we de EP nu op een wat rustiger tempo uit kunnen brengen, in plaats van dat we ons direct zorgen moeten maken over het plannen van een tournee. Nu kunnen onze luisteraars alvast kennismaken met ons en wij met onze luisteraars. Zij zijn natuurlijk voor ons van onwijs groot belang: het raakt ons enorm als we mooie reacties krijgen van ons publiek.”

Toch gaat het soms wel al een beetje kriebelen. ,,Als we echt groot mogen dromen, zouden we toch wel graag op grote festivals zoals Lowlands of Rock Werchter willen staan”, zegt Gordebeke voorzichtig. ,,En we brainstormen ook al over iets multidisciplinairs met dans of een mooie soundboard.”

Zonder schroom

Voor het duo staat eerlijkheid voorop: ,,We proberen een zekere kwetsbaarheid en oprechtheid over te brengen in onze muziek, zonder schroom. En we zijn eerlijk naar elkaar. Als iets muzikaal gezien minder goed uitpakt dan we oorspronkelijk hadden gedacht, durven we het tegen elkaar te zeggen.”

Meer info over Fleur de Sel via instagram.com/fleurdesel.mp3/