Nieuw Eindhovens platform Bits of Help ondersteunt goede doelen

Jeroen de Haas, directeur/oprichter van Pipple, is de kartrekker en voorzitter van de stichting. Zijn databedrijf zet zich al jaren pro bono in voor goede doelen. De Haas : ,,We helpen het Rode Kruis en The Ocean Cleanup, maar wij alleen zijn te klein om grote projecten te doen. Nu gaan we opschalen. Het mooie is dat deze grote bedrijven zoveel kennis en ervaring hebben waar non-profitorganisaties van kunnen profiteren. Samen nemen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om tegen relatief lage kosten een bijdrage te leveren. Greenhouse bijvoorbeeld biedt oplossingen voor online marketing. Voor goede doelen is dat super interessant voor fondsenwerving, maar zij hebben daar het budget niet voor.”