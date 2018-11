Nieuw in Eindhoven: een 4D-bioscoop met geur, regen, wind, sneeuw, bliksem en mist

EINDHOVEN – Geur, regen, wind, sneeuw, bliksem en mist: bij het bezoeken van een bioscoopfilm ontkom je er niet meer aan. In ieder geval niet bij een film in 4DX-formaat.

Na Pathé-bioscopen in Amsterdam, Rotterdam en Scheveningen zijn 4DX-films vanaf donderdag ook te zien in Eindhoven. Dat houdt in dat bezoekers een film niet slechts bekijken. Nee, de ‘beleving’ van vierde dimensie wordt er aan toegevoegd. In totaal zijn er zo’n twintig effecten toepasbaar. Alsof je plaatsneemt in een achtbaan.

Aan de Dommelstraat in Eindhoven is ruim acht weken getimmerd aan de 4DX-zaal. Een reguliere zaal werd volledig gestript en in die twee maanden kwam daar een nieuwe tribune, met stoelen, scherm en special effects voor in de plaats. “Denk aan ventilatoren voor de wind, sneeuw- en mistmakers en rook- en stoommachines”, legt commerciedirecteur Doron Kurz van Pathé uit.

Het gaat om de ‘subtiele beleving’, vertelt Kurz. “Gedurende ongeveer één derde van een film worden de 4DX-effecten toegepast. Het is heel subtiel.” Ter promotie draait de film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, waarin de bezoeker direct wordt geconfronteerd met de nieuwigheden. In de openingsscène worden alle registers namelijk opengetrokken: de zetel schudt op en neer, er valt regen op je voorhoofd en zo nu en dan komt er letterlijk een vlaag wind voorbij waaien. Een ervaring apart.

Filmaanbod

De techniek, die exclusief bij Pathé te beleven is, bestaat sinds 2009. Dat het nu pas te ervaren is in Eindhoven, heeft voornamelijk met het filmaanbod te maken, weet Kurz. “We willen dat bezoekers een ruim keuzeaanbod hebben. Het zou onlogisch zijn als je bij een bioscoopbezoek uit slechts één of twee films kunt kiezen.” Volgens Kurz wordt zo'n 80 à 85% van de films eveneens in 3D getoond.