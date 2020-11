Nieuw in Eindhoven: Vegafoodies bezorgt bietenburger of broodje falafel aan huis

Peter, Orlando en Lieke houden heus van een stukje vlees. Maar een of een paar dagen per week vegetarisch eten, daar is natuurlijk niets mis mee. Alleen, een vegetarisch gerecht opsnorren via de reguliere bezorgplatforms vinden ze nogal een klus. Dus startten ze Vegafoodies, een bezorgplatform voor vegetarische en veganistische gerechten.