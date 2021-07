Nieuw initiatief in Philipsdorp: ‘Smaakmakers ui en knoflook vormen de basis’

Allround kok Renske Diemers werkte in de keukens van eetcafé's tot sterrenrestaurant en runde bijna tien jaar samen met een compagnon een cateringbedrijf. Eind vorig jaar kwam ze tot de conclusie dat het tijd werd voor iets anders en besloot tijd te nemen om te bedenken wat ze wel en niet meer wilde. Iets meer dan drie maanden later zag ze een berichtje op facebook dat haar meteen intrigeerde. Ze reageerde.

Unieke kans

,,Dat prachtige pandje in mijn eigen buurt, de winkelruimte en de faciliteiten om er te kunnen koken, het leek me een unieke kans. En die heb ik uiteindelijk met beide handen aangegrepen", vertelt ze.

Ambachtelijk en biologisch

Producten met een verhaal

Ze legt uit: ,,In mijn winkel kunnen klanten terecht voor kwalitatief hoogwaardige producten met een verhaal. Zo koop ik de potjes en blikjes vis in van een Portugese vrouw die de visser persoonlijk kent. Vergelijkbare verhalen zitten achter het assortiment van onder meer olijven, gedroogde worstjes, olijfolie en balsamico-azijn, koffiebonen en wijn.”

Verse maaltijden en borrelhapjes

Behalve in de winkel zal Renske veel in de keuken in het pand werken. Daar gaat ze verse maaltijden en allerlei smeersels voor bij een borrel klaarmaken. ,,Vier tot vijf verschillende hoofdgerechten per week met altijd de keuze uit iets vegetarisch, veel groenten en afwisselend vis en vlees. Variërend van stoofschotel tot pasta en van Hollandse pot tot een curry. Maar ook vers gemaakte soepen, salades, hartige taarten en toetjes maken deel uit van mijn assortiment. Met daarbij overal de nadruk op vers. En ui en knoflook natuurlijk, die vormen immers de basis en zijn smaakmakers in heel veel gerechten.”