Nieuw IT-systeem ontlast wijkteams Eindhoven

Naar verwachting gaat het nieuwe ‘regiesysteem’ van IT-bedrijf The Doc uit Weert maandag live. Dat zegt Frank van Elten, die als IT-manager bij WIJeindhoven de ontwikkeling begeleidde. ,,Het is voor het eerst dat we als stichting zelf een systeem hebben laten maken, waarbij de ervaring en wensen van onze wijkteam-medewerkers zijn gebruikt.” Lonneke Simonse is een van hen. ,,Ik kijk er naar uit om ermee te gaan werken. Een gemiddelde generalist ondersteunt 75 inwoners. Tot nu toe werkten we met een omslachtig systeem waarin we informatie voor dossiers soms op verschillende plekken moesten bijhouden.”