Nieuw kampioensnummer PSV: De Kampi, Kampi, Kampioen

Carnavalsliefhebbers zullen de melodie ongetwijfeld herkennen. Het nummer is gebaseerd op De Kneu van de Zware Jongens. Graat en Van der Zee hebben het nummer woensdagavond online gezet. Inmiddels is het al 2300 keer gedownload. "Het is een echte hype aan het worden, merken we", zegt Graat. "Het nummer wordt op alle PSV forums gedeeld."

Idee

Graat en Van der Zee kwamen op het idee toen ze de melodie van De Kneu hoorden. "We dachten daar moeten we iets mee. Ik stond aan de bar bij Gert-Jan in café Costa, dan ga je samen brainstormen en zo ontstond het idee voor dit nummer", legt Graat uit. Volgens de Eindhovenaar zit de kracht van het nummer in de eenvoud. "Het is een simpele melodie en tekst die lekker blijft hangen. Ook als je niet wilt, als je het nummer hoort, ga je vanzelf hossen, dansen en meezingen. Er zit een bepaalde gimmick in. Het is gewoon pakkend."

Twijfel

Het tweetal zette de productie na carnaval in gang, maar kende toch wel even twijfel toen PSV met 5-0 onderuit ging tegen Willem II. "Toen dachten we, laten we nog maar een weekje wachten, maar na de overwinning op AZ wisten we het zeker. Wij worden kampioen." Het tweetal hoopt dat het nummer na het behalen van de landstitel veelvuldig te horen is de in Eindhovense binnenstad en op Stratumseind.