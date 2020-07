Nieuw koffiehuis op landgoed De Grote Beek in Eindhoven: een goed kopje koffie met een verhaal erbij

Koffie drinken is een nieuwe beleving voor Jacqueline (33) sinds ze deelneemt aan de opleiding voor barista bij Caffeine Dealers , onderdeel van GGzE. Op de nieuwe locatie van Caffeine Dealers op Landgoed De Grote Beek vertelt ze vol energie over haar opleiding en hoe belangrijk koffie voor haar is.

Jacqueline is door een diep dal gegaan na een heftige relatie. Na intensieve therapie is zij begin februari bij Caffeine Dealers terechtgekomen. ,,Toen ik hier kwam was ik meteen enthousiast. De sfeer is goed en het is fijn om bezig te zijn en iets nieuws te leren. Ik leer alles over koffie, bonen branden en hoe ik een goede kop koffie zet. Ik ben zelf bewuster koffie gaan drinken. Mijn smaak is veranderd. Maar ik kijk in koffietentjes ook of de melkpijpjes schoon zijn”, zegt ze lachend.