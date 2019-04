Nieuw lespakket brandveiligheid gepresenteerd op het Summa College: ‘Veel jongeren niet bewust van brandgevaar’

In een andere workshop deed een slachtoffer van een ernstige brand haar relaas. ‘Een heftig verhaal', vonden de studenten na afloop. ‘Het zal je maar gebeuren.’ En inderdaad, het zal je maar gebeuren. Ben je als tienjarig meisje met een paar vriendjes in een volle papiercontainer aan het spelen, tovert één van hen ineens een aansteker tevoorschijn. ,,Hij stak wat aan en het ging meteen compleet mis", vertelde Marjorie Holtus (38), werkzaam bij de Brandwondenstichting. ,,In drie seconden stond de hele container in lichterlaaie. Mijn vriendjes konden er uit klimmen, maar ik niet. Ik was te klein. Ik verbrandde mijn benen, armen en gezicht.” Drie maanden lang lag Holtus in het brandwondencentrum in Beverwijk, 43 operaties waren nodig om de sporen van de brand op haar lijf en in haar gezicht zo goed mogelijk uit te kunnen wissen. Holtus’ verhaal maakte diepe indruk op de jongeren.