Nieuw leven voor Loopbrug Strijp-R in Eindhoven

EINDHOVEN - Een kantoor aan huis of toch een appartement, het kan allebei. Maar wel duidelijk is dat het vrijstaande stuk loopbrug uit de tijd van Philips op Strijp-R in Eindhoven nu echt een nieuwe bestemming gaat krijgen. Ontwikkelaar KRAGT Vastgoed heeft een plan voor een Bruggebouw met vijf woningen naast het 'relict' uit de tijd van de verboden stad.

De inschrijving voor de verkoop van de vijf grote woningen met tuin is inmiddels gestart. Ze meten minstens 190 vierkante meter over vier bouwlagen en ze kosten vanaf 575.000 euro. Dat is voor de hoek-woning natuurlijk exclusief de loopbrug. Wat daar precies mee gaat gebeuren, hangt af van de interesse van kopers, vertellen Alex Hupkes en Jeroen van Wezel van de KRAGT Vastgoed (onderdeel van de KRAGT Groep).

Daarmee hebben alle bouwwerken die nog herinneren aan de tijd dat Philips hier onder meer televisies maakte, een herbestemming gevonden: de gebouwen van Piet Hein Eek aan de Halvemaanstraat en het perron van het oude goederenspoor als expositieruimte, de leidingstraat als een losse herinnering tussen de nieuwbouw, terwijl de vroegere portiersloge RF en pompgebouw RAG zijn omgebouwd tot woningen. ,,Herbestemming van de loopbrug is dus een sluitstuk", aldus Van Wezel. In april start de laatste fase van woningbouw op Strijp-R, rond het KRAGT-plan. Hupkes hoopt dat de bouw van het Bruggebouw dan ook kan starten.

Volledig scherm De woningen op Strijp-R in Eindhoven worden momenteel gebouwd, rechts komt het Bruggebouw. © KRAGT Vastgoed

De interesse bij KRAGT om iets met de loopbrug te doen, stamt al van enkele jaren terug. Destijds hadden hij en Van Wezel al een klant die een kantoor wilde met de brug erin. Zo kwamen ze in contact met Amvest, de ontwikkelaar/belegger van Strijp-R. Dat eerste plan ging niet door, maar het contact bleef en zo kwam KRAGT weer in beeld. Maar nu met een plan voor woningen. ,,We hebben bewust een heel industrieel gebouw getekend, dat past bij deze vreemde eend op Strijp-R. En ook binnen willen we materialen als staal, hout, beton en metselwerk terug laten komen in de details van de afwerking", aldus Van Wezel. De kleur van het ontwerp van het Eindhovense architectenbureau Houben Van Mierlo is nog onderwerp van studie, maar het wordt in ieder geval metselwerk.

Transparant

De brug is smal, aan de binnenkant maar 2,50 meter, maar toch geschikt te maken als woning, denken Hupkes en Van Wezel. ,,Het is toch 80 vierkante meter. Alleen is het met de ramen rondom wel heel transparant, dat is een uitdaging met sanitair en dergelijke, maar dat is een kolfje naar onze hand; wij doen immers ook veel interieurontwerp. En we krijgen al reacties van mensen die er wel iets in zien om daar te gaan wonen", aldus Van Wezel. De brug is wel toe aan een flinke renovatie. ,,Dat is een flinke investering, maar de loopbrug máákt het gebouw ook natuurlijk."