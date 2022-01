Nieuw modelab NOoF is dé plek voor fashion-liefhebbers

Op de automatische breimachine een hemdje breien, je eigen patronen weven, de meest kleurrijke borduursels op stoffen zetten én ondertussen met gelijkstemde fashion-liefhebbers in contact komen en kennis delen. Het nieuwe LAB van New Order of Fashion op Strijp-S is daar sinds deze week dé plek voor in Eindhoven.

,,We zijn open voor iedereen die een bepaalde vaardigheid heeft in de fashionwereld. Of je nou een groot project hebt of af en toe wilt komen naaien of weven, dat kan bij New Order of Fasion (NOoF). Bij ons staat duurzame mode voorop. In het LAB werken we alleen met gerecyclede en duurzame stoffen en draden. Er is al genoeg nieuwe kleding, dus wij laten zien dat je met bestaande textiel veel moois kunt maken. We promoten een nieuwe vorm van duurzame mode”, vertelt medeoprichter en artistiek verantwoordelijke Harm Rensink.

Machines

,,We zijn dit LAB gestart omdat we een plek wilden bieden waar mensen kunnen creëren. Tijdens je studie en het afstuderen, heb je alle machines op je opleiding binnen handbereik, maar wanneer je klaar bent is dat vaak niet meer zo. Daarom is deze plek belangrijk. We houden het zo laagdrempelig mogelijk, je kunt gewoon binnenlopen. Oké, je hebt wel een intake van een half uurtje met Helen - het hoofd van het LAB - om duidelijk te krijgen wat je hier graag wilt doen, maar verder is het heel laagdrempelig, lacht Rensink.

Quote Het maakt echt niet uit of je een trui wilt restylen of een heel onderzoek naar duurzame mode opzet. Iedereen is welkom Helen Milne, Hoofd LAB

New Order of Fashion (NOoF) is een internationaal platform voor uitzonderlijk modetalent dat per jaar een select groepje talenten begeleidt en diverse projecten aanbiedt om zich verder te ontwikkelen. Met het LAB wil NOoF juist iedereen die interesse heeft in duurzame mode erbij betrekken en zo een gemeenschap te creëren. Het NOoF LAB bestaat uit een duurzaam atelier, waar onder meer naaimachines, een weefgetouw en een breimachine staan. Aan de grote tekentafel kunnen ontwerpers werken en overleggen.

Om in het LAB te kunnen werken, kun je een dagpas kopen of een abonnement afsluiten om meerdere keren per maand of zelfs iedere dag te werken in het atelier. In het LAB zelf zijn machines per uur te boeken en deze zijn voor de iets gevorderde designers. Om kennis te maken met het LAB, worden de eerst tijd een gratis dagpas aangeboden.

Verschillende ontwerpers

Helen Milne is LAB-hoofd en textielontwerper. Alle machines die hier staan, kent ze en ze doet de intakegesprekken met designers die komen werken. ,,Het is zo interessant om verschillende soorten ontwerpers te ontmoeten, want iedereen heeft weer andere kennis. Zo kunnen we ze helpen bij bepaalde technieken en onderling wisselen ze ook ervaringen uit.”

,,Ontwerpers kunnen hier op allerlei manieren aan de slag. Het maakt echt niet uit of je een trui wilt restylen of een heel onderzoek naar duurzame mode opzet. Iedereen is welkom”, zegt Milne. ,,Het is belangrijk om kennis te delen en naar een meer duurzame wereld te gaan. De mensen die hier komen leren van mij, maar ik leer ook van hen. Het is een vorm van educatie, maar dan net anders: Power to the people. We zijn ambitieus en willen kennis delen. Daarom hebben we een expositie bij de ingang, daar laten we toffe projecten zien en die presentaties zijn vrij toegankelijk.”

Jacquard

Voor het opzetten van het LAB en de aanschaf van de machines, ontving NOoF onder meer subsidie van gemeente Eindhoven. Rensink: ,,Goede machines zijn essentieel om dit werk te kunnen doen en vervolgens ook om verder te groeien. Onze grote droom is om een jacquardweefmachine hier te hebben staan; een weefgetouw om ingewikkelde patronen machinaal te kunnen maken. Begrijp me goed: wij zijn er niet voor grote producties, maar willen ontwerpers de mogelijkheid bieden om te groeien. Dat zou met een dergelijke weefmachine heel goed kunnen.”

NOoF: Torenallee 22-06, Strijp-S, Eindhoven. www.neworderoffashion.com.

Volledig scherm Uitleg over een van de machines in NOoF met rechts LAB-hoofd Helen Milne. © Rene Manders/DCI Media