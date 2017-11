Nieuw Natlab krijgt bijval van bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant

De plannen voor een nieuw Natlab waren voor velen een verrassing. Maar achter de schermen wordt er al maanden door prominente bedrijven aan gewerkt. „Natuurlijk zitten we aan tafel en praten we mee over de mogelijke invulling van Eindhoven Engine. Dat initiatief is onderdeel van de Brainport Nationale Actie-agenda en daar zijn wij nadrukkelijk bij betrokken", zegt een woordvoerster van ASML. Ze benadrukt dat nog nergens een handtekening onder staat en het te vroeg is om aan te zeggen of en hoe ASML zal participeren. „Eerst moet de planfase zijn afgerond." De chipmachinefabrikant is niet de enige grote speler uit de regio die aan tafel zit om een nieuw Natlab vorm te geven. Ook bedrijven als NXP, DSM, NTS, Philips en VDL praten mee in de planfase.

„Het idee voor de Eindhoven Engine is ontstaan vanuit de Strategie 2030 discussie die momenteel aan de TU/e gevoerd wordt. Dat geeft al aan dat de TU/e de Engine ziet als een lange termijn investering in innovatie", zegt Jan Mengelers, bestuursvoorzitter van de TU/e. „Al in een vroeg stadium is het idee goed ontvangen door het bedrijfsleven in onze regio en daarmee in een stroomversnelling gekomen. We willen zo snel mogelijk van de tekentafel naar de praktijk. Het zou mooi zijn als we in 2018 al een pilot kunnen lanceren waarin we op kleine schaal het Eindhoven Engine idee opstarten. Om het vanaf dat moment stapsgewijs uit te laten groeien. We zijn best ongeduldig, maar niet ten onrechte: onze regio heeft in haar geschiedenis al vaker laten zien dat het zeer daadkrachtig kan zijn waar het gaat om het opschalen van succesvolle initiatieven. Ons bedrijfsleven is daar een uitstekend voorbeeld van."