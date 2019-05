Nieuw netwerk van wandelroutes moet Eindhovenaren aan het bewegen krijgen

18-jarige Eindho­venaar veroor­deeld tot jeugddeten­tie voor poging tot brandstich­ting in advocaten­kan­toor

15:12 EINDHOVEN - Een 18-jarige jongeman uit Eindhoven en een 29-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats zijn woensdagmiddag veroordeeld voor poging tot brandstichting bij een advocatenkantoor in Cuijk in september vorig jaar. De rechter woog hierbij zwaar mee dat de mannen het leven van een bejaarde vrouw in gevaar brachten, die zij in de aangrenzende woning lag te slapen.