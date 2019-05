Nieuw Nuenens parkje staat in het teken van spelen en bewegen

Op gestolen fiets over de snelweg: man op weg naar Venlo aangehou­den bij Oirschot

11 mei OIRSCHOT/BEST/TILBURG - Een fietser is zaterdagmiddag aangehouden omdat hij ter hoogte van Oirschot over de snelweg reed. Volgens de 25-jarige man was de A58 namelijk de kortste weg naar zijn eindbestemming: Venlo.