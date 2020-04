Nieuw onderzoek naar toekomst woonboten op De Hurk in Eindhoven

Er komt een nieuw onderzoek naar de toekomst van de woonboten die liggen in het afwateringskanaal op het Eindhovense bedrijventerrein De Hurk. Dat onderzoek moet uitwijzen of de woonboten er kunnen blijven liggen, en de activiteiten van de bedrijven rondom deze boten aan banden moeten worden gelegd.

Andere mogelijkheid is dat de overlast die deze bedrijven veroorzaken voor de woon- en leefomgeving van de woonbootbewoners zo groot is, dat deze plaats moeten maken. In dat geval zouden de bewoners van de woonboten recht hebben op planschadevergoeding. De rekening voor de gemeente Eindhoven loopt dan naar verwachting in de miljoenen euro's.

Dat blijkt de brief die het Eindhovense college van B en W gestuurd heeft naar de gemeenteraad over de uitspraak van de Raad van State in de zaak die de woonbootbewoners op De Hurk tegen de gemeente hadden aangespannen.

Illegaal

In dat bestemmingsplan kregen de woonboten alsnog een wettelijke status, nadat ze er enkele decennia lang formeel illegaal hadden gelegen, maar door het gemeentebestuur wel gedoogd werden. Kanttekening bij het besluit in dat nieuwe bestemmingsplan was wel dat er sprake was van een sterfhuisconstructie: de huidige woonbootbewoners mochten blijven, maar na hun vertrek mocht er op hun standplaats geen andere boot meer komen te liggen. Er is daarmee sprake van het zogenoemde persoonsgebonden overgangsrecht.

De betreffende bewoners konden zich in die constructie niet vinden: volgens hen waren hun boten daardoor in een klap vrijwel waardeloos geworden. De waarde van woonboten hangt immers grotendeels af van daaraan verbonden - in Nederland zeer schaarse - ligplaatsen. Ze stapten daarom naar de Raad van State, die hen na rijp beraad uiteindelijk in het gelijk stelde.