Nieuw onderzoek naar verblijf bever bij de Dommel in Eindhoven

Maar nog is het niet zover. Eerst wil de gemeente Eindhoven dat een deskundige de berichten gaat checken dat de bever zich hier gevestigd heeft. Dat laat een woordvoerder van wethouder Rik Thijs weten op vragen van het ED. Gemeenteraadslid Mary-Ann Schreurs, die ook vragen stelde over de kwestie, is voorlopig tevreden met de antwoorden. Wel vraagt ze zich af waarom de gemeente pas in actie komt nu er ophef over is.