Nieuw onderzoek tbs’er na tasjesroof Eindhoven

Eindho­venaar spoort fietsen­dief op en takelt hem flink toe: man verdacht van poging doodslag

14:55 EINDHOVEN - Een burgeraanhouding in Eindhoven is zondagnacht uit de hand gelopen. Een 39-jarige fietsendief is daarbij zwaar mishandeld. Volgens de politie is er sprake van buitenproportioneel geweld. De verdachte, 43-jarige Eindhovenaar, wordt verdacht van poging doodslag.