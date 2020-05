Nieuw onderzoek TU/e: zaagsel als motorolie

Hernieuwbare scheepsbrandstoffen

Gewerkt wordt aan methoden om houtachtige materialen zoals zaagsel en houtsnippers om te zetten in hernieuwbare scheepsbrandstoffen. De bedoeling is om het in de natuur aanwezige stofje lignine - dat in bomen en planten zit - in een chemisch proces te winnen en om te zetten tot ruwe lignine olie. Die kan vervolgens puur of gemengd met andere fossiele brandstoffen gebruikt worden in de motoren van de scheepvaart.