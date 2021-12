Nieuw ontwerp van woontorens in District-E in Eindhoven gepresenteerd: weer worden de wolkenkrabbers een stukje minder hoog

‘Schmidt was erg kritisch en bij PSV kunnen ze allerminst lachen na de gemiste kansen’

PSV won zondagavond zonder problemen van RKC, maar toch was de stemming na afloop allerminst uitgelaten. Sterker nog, PSV-watcher Rik Elfrink van het ED merkte dat er een kritische sfeer was. ,,Er werd allerminst gelachen om de gemiste kansen”, zegt hij. ,,PSV had hier eigenlijk gewoon met 1-6 of 1-7 moeten winnen, maar liet dat na.”

20 december