Nieuw plan in de maak voor kerkje Iepenlaan Eindhoven

Dat zeggen betrokkenen bij de plannenmakerij. Martijn van Boven van Grip op Vastgoed uit Best wil nog niet veel kwijt. ,,Pas als we zekerheid hebben over medewerking van de gemeente wil ik er mee naar buiten treden. Nu wil ik daar niet op vooruitlopen." Van Boven kwam in beeld nog voordat het kerkje van onder andere de Vergadering van Gelovigen in oktober afbrandde. De laatste jaren stond het pandje leeg en viel ten prooi aan krakers en vandalen. De Bestenaar nam het over van de gebroeders Van Kessel die er geen heil meer in zagen plannen te maken voor die plek. In juli was al duidelijk dat het gebedshuisje uit 1927 niet meer te redden viel. Ook de Van Abbestichting had de moed opgegeven.