Nieuw probleem voetbalclub Wodan; kantine dicht

Zolang de kantine dicht is droogt een belangrijke inkomstenbron van de club - in ieder geval tijdelijk - op. En dat terwijl de club dat geld juist keihard nodig heeft. De club heeft grote schulden, de gemeente redde haar eerder van een faillissement door borg te staan voor een lening. Ook op andere fronten gaat het nu mis. ‘Het gaat nog zeer moeizaam om de overgebleven leden ertoe te bewegen alsnog de contributie te voldoen’, zo staat op de site. Het bestuur heeft een incassobureau ingeschakeld. En op de site staat ook: ‘Afgelopen seizoen hebben we zoveel boetes gekregen dat de KNVB – geheel terecht – van ons verwacht dat we dit gaan aanpakken’. Die boetes geeft de KNVB bijvoorbeeld bij gele kaarten voor spelers of als teams van een club niet op tijd ofop komen dagen.