Nieuw restaurant Benz in De Kazerne: doel om Michelinster te behalen

EINDHOVEN - Bijna geruisloos opende afgelopen weekend restaurant Benz, het tweede restaurant in de oude brandweerkazerne aan de Paradijslaan in Eindhoven. De naam is afkomstig van de eerste brandweerauto, die er in 1923 in de toenmalige brandweerkazerne gestald werd. Annemoon Geurts, Koen Rijnbeek en chefkok Rasmus Olander spreken de ambitie niet hardop uit. “Maar als we een ster kunnen krijgen, lopen wij er niet voor weg!”

Waarmee meteen de toon is gezet voor het verschil met het ‘grote’ restaurant in De Kazerne. “Dat telt 100 plaatsen en heeft een voornamelijk op de Italiaanse keuken afgestemde menukaart, samengesteld door chefkok Giovanni Gabanna. Benz by Kazerne, zoals de officiële naam luidt, is een intiem restaurant met slechts 30 plaatsen en een eigen keuken. Die is gestoeld op de Scandinavische keuken, een Nordic twist dus.

De Zweedse chefkok Olander brengt daarbij de Zweedse keuken naar Eindhoven. “En dat is wel iets anders dan de Zweedse gehaktballetjes bij Ikea”, laat Olander er meteen bij weten. In de Zweedse keuken worden veel lokale producten gebruikt, dat gaan wij hier ook doen.” Olander werkt samen met Nik Tonglet, die werkte in restaurant De Houtloods in Tilburg en Mark Groenendaal.

De ambities van het nieuwe restaurant reiken ver. Annemoon Geurts: “Wij streven er naar om een bijzondere culinaire beleving neer te zetten. Natuurlijk zeggen we nooit ‘nee’ tegen een Michelin-ster, maar ik ga niet van de daken schreeuwen dat we die willen.” Chefkok Olander is iets duidelijker. “Niet direct, maar het is uiteindelijk wel mijn doel om zo’n ster te behalen”, zegt de Zweed.

Het drie man sterke keukenteam wordt versterkt door sommelier Alexander van der Voort, die zorgt voor de wijn-spijs-combinatie. “Ik heb zelfs niet-alcoholische wijnen, die niet van alcoholische zijn te onderscheiden.”