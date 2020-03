Nieuw restaurant in Eindhoven: Mood Streetfood met Rico Verhoeven

Hoewel op het eerste gezicht de verschillen tussen Eveline Wu en Rico Verhoeven groot zijn, haalt deze nieuwe Street Food formule de overeenkomsten tussen de twee naar boven. Passie voor goed eten springt eruit. Voor Rico is voeding naast keihard trainen de brandstof voor zijn grote prestaties. Tijdens zijn vele reizen over de gehele wereld heeft hij kennis gemaakt met veel gezonde, smaakvolle gerechten. Die wil hij graag delen met zoveel mogelijk mensen. Bij Eveline vormt de keuken de rode draad in haar leven. Ze is inmiddels eigenaresse van drie restaurants in Eindhoven en één in Rotterdam.



Voor Rico Verhoeven is de stap naar een eigen horecaformule logisch. Het past perfect binnen zijn ambities voor na zijn sportieve carrière. ,,Mijn voornaamste focus is nog altijd mijn sport, maar ik wil nu een fundament leggen voor later. Ik wil niet in een zwart gat vallen na heel mijn leven te hebben gekickbokst. Ik wil mijn culinaire ervaringen uit mijn vele reizen en mijn ideeën over lekker maar gezond eten bij de Nederlanders brengen”, vertelt hij.