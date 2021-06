Nieuw restaurant/zaal De Refter maakt complex DomusDela in Eindhoven compleet

Anthony O'Bryan van exploitant Hutten Catering wil in ieder geval één misverstand wegnemen: de eigenlijke refter of eetzaal van het klooster was aan de overkant van de binnenplaats. Waar nu brasserie Rita is gevestigd. ,,Maar op allerlei tekeningen stond ‘refter’ op deze plek. Dus die naam hebben we gehandhaafd. Dat klinkt ook goed, want dat is afgeleid van het werkwoord reficere uit het latijn, wat ‘herstellen’ betekent. Nou dat past perfect, want dat kan hier heel goed, met lekker en gezond eten, met een drankje erbij.” De Refter is ook te huur voor uitvaarten, bruiloften, concerten, evenementen, bedrijfsbijeenkomsten en dergelijke.