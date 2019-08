Nieuw spoorboekje: extra treinen van Eindhoven naar Dordrecht

Zomerserie Exotisch zomerre­cept uit Syrië: Dromen van je eigen eettentje

9:42 EINDHOVEN - Terwijl Kassem Mouazen nog druk in de keuken in de weer is met het bereiden van de Syrische maaltijd, vertelt Bayan Aldakak alvast hun verhaal. In vrijwel foutloos Nederlands.