Nieuw tankvliegtuig luchtmacht welkom geheten in Eindhoven met ereboog van water

Het toestel - een Airbus A330 MRTT - vervangt de uit de jaren zeventig daterende KDC-10's. Op Vliegbasis Eindhoven zullen in totaal vijf Airbussen worden gestationeerd. Het tweede toestel volgt de komende maanden; de overige drie staan voor de jaren erna op de rol. De vliegtuigen zijn eigendom van de Navo, maar worden betaald en gebruikt door vijf samenwerkende landen: Nederland, Duitsland, Noorwegen, België en Luxemburg. Ook in Keulen worden drie MRTT tankvliegtuigen gestationeerd. De acht kisten kostten samen zo'n 2 miljard euro.



De KDC-10's waren al langer aan vervanging toe. De toestellen, in 1994 overgenomen van Martinair, dateren van midden jaren zeventig en stonden de laatste jaren steeds vaker aan de grond voor onderhoud en reparaties. De opvolgers produceren minder geluid en zijn in gebruik ook een stuk zuiniger en schoner. In plaats van drie motoren heeft de A330 er twee.