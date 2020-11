Nieuw verzoek om schorsing Eindhovense advocaat afgewezen

Philips geeft PSV extra zekerheid, maar blijft op de achter­grond: ‘PSV formuleert de sportieve doelen’

11 november Philips steekt meer geld in PSV, maar blijft de komende jaren op de achtergrond bij de club. ,,Die lijn hebben we tien jaar geleden al ingezet. Op afstand vullen we de dingen verantwoordelijk met elkaar in."