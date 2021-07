Nieuw Woensel floreert weer

EINDHOVEN - In 2006 was voetbalvereniging Nieuw Woensel op sterven na dood. Een aantal van de 70 overgebleven leden wilde zelfs stoppen. In een ultieme reddingspoging haalde clubman Eddy Roy enkele jeugdspelers over om naar zijn club te komen. Dat werd de fundering van de vereniging die nu floreert op het sportpark Eindhoven Noord.

Penningmeester John Brugel (55) was één van de roergangers die het jeugdvoetbal bij Nieuw Woensel weer nieuw leven inblies. ,,Vooropgesteld, ik heb het niet alleen gedaan”, zegt het bestuurslid. ,,Het was een echte pionierstijd. Langzaam kwamen er jeugdteams bij en ook het meiden – en vrouwenvoetbal deed zijn intrede. Men vond het kennelijk gezellig bij ons want we groeiden gestaag. Kenmerkend was vooral de ongedwongen sfeer. We waren klein en iedereen kende iedereen.”

Uitbreiden

Die tijd is met de huidige 850 leden, van wie ruim 600 jongeren, definitief voorbij. Brugel: ,,We gaan naar 1000 leden, maar dat gaat alleen gebeuren als we gecontroleerd uitbreiden. Het kader moet mee kunnen groeien en dat heeft tijd nodig. Die tijd die we ook nemen. Momenteel staan er 126 potentiële leden op een wachtlijst.”

Waar in het verleden clubs als RKSV Woensel, ESV, WVVZ en Unitas’59 aan de Eindhovense noordrand de dienst uitmaakten, zijn het nu vooral Unitas’59 en Nieuw Woensel die de vele voetbaljeugd herbergen. ,,Het belangrijkste is dat spelertjes zich thuis voelen bij Nieuw Woensel. We willen in alles een vereniging blijven waar we in een ongedwongen sfeer samen voetballen maar ook samen alles oplossen. Zowel senioren als jeugd.”

Trots

Trots kijkt zijn collega-bestuurslid voorzitter Wichard Wakelkamp (58) vanuit het statige clubhuis over de velden van sportpark Eindhoven Noord. De twee nieuwe kunstgrasvelden aan de Atletieklaan liggen er onberispelijk bij. Het faillissement van Wodan bracht Nieuw Woensel ruim een jaar geleden waarvan het 52 jaar had gedroomd.

,,Verdere groei aan de Anconalaan bleek met de oude - en totaal versleten velden onmogelijk”, weet de preses. ,,Aanvankelijk heerste er bij de overgang – zeker onder de oude leden – enige scepsis. We hebben met de gemeente uitstekende afspraken kunnen maken en daarmee ook de ongerustheid binnen de club kunnen wegnemen. Uiteindelijk zijn alle leden mee overgegaan. Het sfeertje van vroeger proberen we ondanks dat we steeds groter worden te behouden.”

Uitdaging

De grootste uitdaging voor Nieuw Woensel de komende jaren is het jeugdbeleid met als speerpunt meidenvoetbal. Wakelkamp: ,,Financieel gezond blijven is de kern. Iedereen bij de club is en blijft vrijwilliger. We zijn er niet alleen voor het eerste team. Een mooi voorbeeld is dat in de afgelopen coronatijd we een groot onderling jeugdtoernooi hebben georganiseerd. Alles rondom het toernooi werd geregeld door de selectie van het eerste. Het kan dus ook andersom.”

Eindhoven barstte halverwege de jaren zestig door de economische groei van Philips uit haar voegen. De woonwijken Vaartbroek, Eckart en Oude Gracht werden aan de noordrand in ijltempo uit de grond gestampt. Via de stichting Lijn S werd op 6 november 1968 naast onder andere een korfbal- en handbalclub voetbalvereniging Nieuw Woensel opgericht. De nieuwe club had geen velden, geen ballen, geen kleedkamers en geen geld. Er werden fancyfairs, vlooienmarkten en toepconcoursen opgezet om leven in de club te krijgen en te houden. Tegenover het huidige Eckart College lag uiteindelijk een verwaarloosd weiland waar met medewerking van de eigenaar twee velden werden uitgezet. Ook kreeg de nieuwe club enkele varkensstallen ter beschikking waar men zich kon omkleden en wassen. Nieuw Woensel begon met alleen jeugdteams.