Nieuwbouw Korenaar Eindhoven: nu echt samen een school

EINDHOVEN - 25 jaar is er op gewacht, woensdag was het zover. Leerlingen en leerkrachten van basisschool De Korenaar starten de eerste dag van het nieuwe schooljaar in de nieuwbouw op de Gerretsonlaan.

‘Supertrots’ is ze, directeur Berdi de Jonge. Trots op het team, dat hard gewerkt heeft en op het gebouw dat nieuwe energie en een goede sfeer uitstraalt. De Korenaar bestond uit twee locaties, op de Elegast en de Vitriviusweg. Na de fusie, 25 jaar geleden, was er al sprake van nieuwbouw en nu is het dan zover

,,Nu zijn we echt samen een school. Al jaren zijn we bezig met onderwijsvernieuwing. Nu ondersteunt het gebouw en de buitenpleinen onze visie. Ik hoop dat het team en de kinderen met nog meer plezier naar onze school komen. Ik heb er in ieder geval veel zin in en ben blij dat het (bijna) klaar is.”

Leerkrachten delen blauwe schoenhoesjes uit bij de deur om de nieuwe vloer in de school te beschermen voor inlopend zand. Zowel binnen in de school als buiten op de speelpleinen is nog niet alles af, maar het team heeft keihard gewerkt om de klaslokalen voor de kinderen af te krijgen, zodat het schooljaar kan beginnen. In de vakantie is doorgewerkt en de leerkrachten zijn vorige week al begonnen met het schoonmaken, dozen uitpakken en inrichten van hun klaslokaal.

Donker

De Korenaar is een inclusieve school, een school waar alle kinderen welkom zijn, met of zonder beperking. Tijdens de bouw is daar rekening mee gehouden. In het moderne lichte gebouw zijn deuren en alles wat beweegt donker gemaakt zodat het duidelijk en overzichtelijk is. Er is een lift aanwezig en de buitenpleinen zijn toegankelijk voor rolstoelen. Er zijn grote ruimtes voor dans, drama en samenspelen, waar veel aandacht voor is.

Ester Lathouwers, leerkracht: ,,Heerlijk om te werken in een nieuw fris gebouw. We gaan nieuwe concepten uitwerken en bouwen aan een nieuwe school en aan één team nu de twee locaties zijn samengevoegd.

Dat geldt ook voor de leerlingen. Groepen zijn opnieuw ingedeeld en de kinderen moeten elkaar en de school leren kennen. Imane (5) was er al vroeg. Ze vindt het heel spannend, maar wel leuk en ze is meteen in haar klas gaan kijken. Maerle (9) heeft nog geen rondje gemaakt en zegt: ,,Ik kom er wel achter hoe het er binnen en buiten hoe ziet.” Britt (11) zit in groep 8 en vindt het bijzonder dat ze haar laatste jaar meemaakt op de nieuwe locatie. ,,Al heel lang denk ik dat we een nieuwe school zouden krijgen. Leuk dat ik dit nog meemaak. Het is een mooi gebouw, modern ingericht. Ik heb wel zin in het nieuwe jaar. Ik ga alles nog verkennen.”