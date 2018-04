Nieuwbouw Labrehuis in Eindhoven kan beginnen

EINDHOVEN - De laatste bewoners verlieten in het weekend het Labrehuis - opvang voor daklozen - in Eindhoven. Na de sloop, komt er nieuwbouw.

'Honderd merkwaardige gasten, met even merkwaardige levens, van een bontheid zoals geen romanschrijver ze verzinnen kan." Zo omschreef een journalist van het katholieke weekblad Zuid Nederland in 1948 de bewoners van de toenmalige voorloper van het Labrehuis in Eindhoven.

De huidige vestiging aan de Boutenslaan in Eindhoven wordt dit jaar afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw door woningcorporatie 'Thuis, met tachtig woonstudio's en zestien appartementen. De laatste bewoner verlaat vandaag het gebouw. De ongeveer veertig bewoners gaan tijdelijk verspreid over Eindhoven, Veldhoven en Son en Best wonen, alleen of in tweetallen. Ze worden intensief begeleid door professionals van de betrokken opvangorganisatie NEOS, die dag en nacht telefonisch bereikbaar zijn voor hun cliënten, de buurtbewoners en de politie.

Pater Mijnsbergen

De nieuwbouw is naar verwachting begin 2020 klaar. Daarmee gaat het Labrehuis een nieuwe fase in, in een geschiedenis die op 9 februari 1946 begon. Toen opende het 'Doorgangshuis voor Daklozen' zijn deuren op het Stratumseind. Pater Govert Mijnsbergen, augustijn, zou de opvang jarenlang leiden en uitgroeien tot boegbeeld en regionale beroemdheid. Op een motor maakte hij bedeltochten langs boeren in de omtrek, in Westerhoven organiseerde hij een jaarlijks zwerversbal. Vijf jaar lang, tot 1955, runden de zwervers van het Labrehuis een fietsenstalling op het Stratumseind. In 1952 bracht de stalling nog 3500 gulden op, maar door de komst van het nieuwe stadhuis was er na verloop van tijd geen ruimte meer voor.

Draaiorgel

In het boek 'Het kan iedereen overkomen' doet de Eindhovense journalist Frans Dekkers de geschiedenis van het Labrehuis uit de doeken. Dekkers staat ook stil bij het draaiorgel waarmee Labrehuis-bewoner Christje Tangermann geld ophaalde. Tangermann was liliputter, werkte ooit bij circus Krone en trok met zijn orgel door de stad. Hij gebruikte een stokje om bij de deurbellen te kunnen.

Pater Mijnsbergen probeerde van alles om geld binnen te halen voor het Labrehuis, ook toen hij in 1965 op televisie kwam. Mijnsbergen was uitgenodigd voor het programma Anders dan anderen van de onlangs overleden Mies Bouwman. Uitbundig maakte Mijnsbergen reclame voor 'zijn mannen.' ,,Bij ons zitten verrekte handige kerels. Als mensen ergens mee zitten, kunnen ze altijd bij ons terecht. Wij doen alles."

Blikjes

De directeur van Jacky melkproducten in Bergeijk hoorde het ook. Hij had nog wel een klusje. Een aantal melkblikjes in zijn fabriek had een verkeerd etiket gekregen dat vervangen moest worden. Het Labrehuis nam de klus dankbaar aan, maar schrok toen de volle omvang ervan duidelijk werd. Het ging om een half miljoen blikjes... Dat was iets te hoog gegrepen.

De geschiedenis van het Labrehuis kent veel van dit soort verhalen. In de naoorlogse beginjaren vonden niet alleen daklozen er onderdak, maar ook mannen die in de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitsers hadden gekozen en uit hun huis waren verjaagd. In recenter tijden hoorden asielzoekers, jongeren met huurschuld en allochtonen tot de bewoners.

Nadat de laatste bewoners vandaag het Labrehuis hebben verlaten, wordt het tot aan de sloop antikraak bewoond. De sloop is voorzien voor het najaar.