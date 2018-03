Nieuwbouw Novalis College Eindhoven wordt iets kleiner

Gemeente en Novalis College hebben afgesproken dat er een ontwerp wordt gemaakt voor 1500 meter, maar dat daarvan nu slechts 1280 wordt gerealiseerd. Later kan dan de uitbreiding voor 45 leerlingen alsnog toegevoegd worden, als dat nodig is. Nu maakt de school aan de Sterrenlaan al gebruik van noodlokalen. De nieuwbouw moet beginnen in mei 2019 en klaar zijn in april 2020.