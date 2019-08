Nieuwbouw ontwerpersduo Kiki & Joost in Eindhoven moet in oktober klaar zijn

EINDHOVEN - Het werk aan het nieuwe gebouw voor ontwerpersduo Kiki & Joost aan de Gabriël Metsulaan in Eindhoven ligt even stil vanwege de bouwvak. Op het terrein gebeurde dinsdag een bedrijfsongeval. De betrokken bouwvakker is in ieder geval buiten levensgevaar.

,,We betreuren het ongeval, natuurlijk vooral voor de betrokkene zelf. Zo'n ongeval is heel naar, dat wil je niet, zegt Joost van Bleiswijk in een reactie van zijn vakantieadres. ,,Wij hopen op een goede afloop. Bovendien is het een smet op de mooie plek die je hier wil creëren.” Wat er precies is gebeurd, weet hij ook niet. ,,En er zal vast nog wel een onderzoek komen door de arbeidsinspectie. Maar het werk ligt nu vooral stil vanwege de bouwvak. Het slachtoffer was de enige die nog aan het werk was.”

Volledig scherm Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk ontwerpers in Eindhoven © FotoMeulenhof

Het ontwerpbureau van Van Bleiswijk en Kiki van Eijk - nu nog gevestigd in Plan B, een voormalig Philipspand aan de Hurksestraat - bouwt een nieuw kantoor met onder meer showroom. De designers hebben daarvoor de loods op nummer 1 en het achterliggende terrein overgenomen. Dat was tot voor kort in gebruik bij de 'buren’, de stichting Kind en Instrument van 'Pizza’ Geert Tiersma en Marleentje Weisman die ook culturele activiteiten organiseerden. Het opzeggen van de huur door de gemeente leidde tot discussies in de gemeenteraad en een rechtszaak. Het stel mocht wel blijven wonen in de naastgelegen woning, maar moest de rest ontruimen. Pogingen om hen elders onder te brengen zijn niet geslaagd.

Volledig scherm Bij de nieuwbouw voor ontwerpersduo Kiki & Joost aan de Kanaaldijk-Zuid/Gabriël Metsulaan in Eindhoven is dinsdag een bedrijfsongeval gebeurd. © Michel Theeuwen

Inmiddels zijn Kiki & Joost begonnen met de verbouwing. De loods uit de jaren 50, op de hoek met de Kanaaldijk-Zuid, is gestript. Die wordt straks voorzien van nieuwe vloeren, ramen en isolatie. ,,Maar die ruimte was te klein. Daarom heeft architectenbureau FAAM uit Eindhoven een ontwerp gemaakt voor een heel duurzaam houten bedrijfsgebouw op het terrein erachter. De houten schuur van de Genneper Hoeve was ons voorbeeld.” FAAM is ook betrokken bij de bouw van een volledige houten appartementencomplex op Eikenburg, voor corporatie Sint Trudo, het eerste in zijn soort in Eindhoven. Aan de Kanaaldijk-Zuid is door de Duitse leverancier in drie dagen tijd het geraamte bestaande uit forse houten balken opgetrokken. Zodat er na de bouwvak begonnen kan worden met de afbouw.

Van Bleiswijk hoopt in de Dutch Design Week van oktober dit jaar al in het pand te zitten. ,,Dan zal het nog niet af zijn, maar kunnen we er wel in, hopen we.” Later volgt er mogelijk nog een grotere showroom.

Volledig scherm Zo zag de eerste schets van het nieuwe 'creatieve bedrijventerrein' op de hoek Kanaaldijk-Zuid - Gabriël Metsulaan - er uit, een idee van het ontwerpersduo Kiki & Joost. Momenteel wordt gebouwd aan het pand van de designers. Ook wordt het idee van de rest van het terrein - de huidige milieustraat verhuist volgend jaar naar Acht - uitgewerkt. © Kiki & Joost

Op het terrein van de huidige milieustraat naast en achter de nieuwe locatie van Kiki en Joost, is een soort creatief bedrijventerrein gepland. De initiatiefnemer wil er nog niet heel veel over kwijt. ,,Maar we zijn met diverse kleine én grote partijen en de gemeente bezig om het idee uit te werken. We willen een soort collectief particulier opdrachtgeverschap voor het terrein, maar dan niet voor woningen maar voor bedrijfsruimte. Met de deelnemers zouden we het terrein al voor ongeveer de helft kunnen vullen.” Eerder zei Van Bleiswijk dat de creatieve ondernemers op deze manier zelf zeggenschap willen over hun ruimte.