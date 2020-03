Nieuwbouw voor Diagnostiek voor U, kantoren en woningen bij Stratumsedijk in Eindhoven

EINDHOVEN - Eigenaar Diagnostiek voor U en ontwikkelaar BPD gaan een flink nieuwbouwplan maken voor de hoek Stratumsedijk-PC Hooftlaan in Eindhoven. Met een vestiging voor het diagnostisch centrum, kantoren en woningen, onder meer in een torengebouw.

Diagnostiek voor U hoopt in 2024 of 2025 een nieuw gebouw te betrekken aan de PC Hooftlaan, achter de huidige vestiging aan de Stratumsedijk. Dat zou onderdeel moeten zijn van een kantorencomplex voor gezondheidsinstellingen, vertelt secretaris Lynn Rulkens van de raad van bestuur van Diagnostiek voor U (DvU). Ook is er plaats voor woningen.

Vraag is nog hoe hoog de toren mag worden

Daarvoor wordt het grijze kantoorgebouw aan de PC Hooftlaan en het enkele jaren geleden gekochte pand aan het Bomanshof gesloopt en herontwikkeld. Hoeveel woningen en kantoormeters hier gebouwd kunnen worden, is volgens Rulkens momenteel nog onderwerp van gesprek met de gemeente. Dat hangt onder meer af van de hoogte van de (woon)toren die hier mag verrijzen.

Volledig scherm Diagnostiek voor U aan de Stratumsdijk in Eindhoven is een gemeentelijke monument. © Diagnostiek voor U

Diagnostiek voor U voert al ruim dertig jaar bloed- en urine-onderzoeken, zwangerschapsecho's en andere gezondheidsonderzoeken uit in het monumentale pand Stratumsedijk 28a. Dat werd in 1940 gebouwd voor de Raad van Arbeid. Op de begane grond vinden de onderzoeken plaats, boven waren het laboratorium en de kantoren gevestigd.

In 2018 is dat deel verhuisd naar de nieuwe vestiging aan de Boschdijk. Ook Bomanshof 6 en PC Hooftlaan 12-14 waren tot die tijd in gebruik. Inmiddels heeft de instelling een dertigtal vestigingen in Zuid-Nederland. Daar vinden dagelijks zo'n 3000 onderzoeken plaats voor huisartsen, verloskundigen en andere gezondheidsorganisaties.

Diagnostiek voor U blijft als eigenaar betrokken

Sindsdien hebben DvU en ontwikkelaar BPD (onder meer Campina-terrein, Nuenen-West en Cederlaan) gesproken over een gezamenlijk project. Rulkens benadrukt dat de gezondheidsinstelling eigenaar blijft en zo betrokken blijf bij de ontwikkelingen. DvU verkoopt de drie panden aan BPD dat het nieuwe onderkomen verkoopt aan de instelling. ,,Daar houden we inderdaad geld aan over, maar dat gaat helemaal terug in de gezondheidszorg”, aldus de secretaris van de raad van bestuur. Voordeel is bovendien dat DvU hier de nieuwste onderzoeksapparatuur kan gaan opstellen, zegt Rulkens.

Volledig scherm Diagnostiek voor U aan de Stratumsdijk in Eindhoven is een gemeentelijke monument. © Diagnostiek voor U

Als DvU is verhuisd naar de nieuwbouw, kan ook het monumentale pand herontwikkeld worden. Dat zou volgens de initiatiefnemers een ‘semi-openbare’ functie moeten krijgen. Ook daarover worden nog gesprekken gevoerd met de gemeente. ,,We willen het gemeentelijk monument zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat behouden", aldus Rulkens.