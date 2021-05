Nieuwbouwproject Vijf van Vorst in Woensel opgeleverd: ‘De buurt is er flink op vooruitgegaan’

EINDHOVEN - Een grote feestelijke oplevering zit er niet in, in deze tijd, maar met een klein officieel momentje wordt er stilgestaan bij de oplevering van het nieuwbouwproject Vijf van Vorst in de wijk Woensel.

Op de plek van het oude Van der Puttlyceum tussen de Dr. Berlagelaan en de Van Vorststraat zijn 157 eengezinswoningen in vijf blokken verrezen, inmiddels allemaal bewoond. Vijf van Vorst bestaat uit diverse woningen met kap of plat dak, uitgevoerd in diverse kleuren bakstenen. Ze geven de indruk al lang in de wijk te staan doordat de bomen aan de Van Vorststraat en Berlagelaan zijn gespaard. De laatste hand wordt gelegd aan de aanleg van nieuwe bestrating.

Het woningbouwproject is een van de weinige in Eindhoven met alleen eengezinswoningen en een van de eerste met aardgasloze woningen. CRA Vastgoed heeft samen met Wilma Bouw het project gerealiseerd. De bouw is gedaan door aannemer Huybregts Relou. ,,Mensen wonen hier midden in de stad in een duurzame woning met een tuintje. Het is een mooie mix van huur en koop, met veel nationaliteiten typerend voor Eindhoven”, zegt Stefan Swinkels, Algemeen Directeur CRA Vastgoed.

Duurzaamheid voorop

Er zijn 80 koopwoningen, de 77 huurwoningen zijn aangekocht door de beleggers Syntrus Achmea Real Estate en Verenigd Beheer. ,,Het is een schoolvoorbeeld van binnenstedelijke herontwikkeling met duurzaamheid voorop. Het is meteen een volwaardige wijk. Een mooi project waarvan we er meer van willen”, zegt Olaf Bakkers van Syntrus Achmea Real Estate.

Swinkels hoopt in de toekomst nog meer van soortgelijke projecten aan te kunnen bieden. Alhoewel de grond steeds schaarser wordt en er veel verdichting is, ziet hij in de buitenwijken nog wel kansen liggen.

Ook de bewoners uit de wijk zijn positief, aldus Henk Penninx, hoofduitvoerder bij Huybregts Relou: ,,De buurt is er flink op vooruitgegaan. Vroeger was er veel hangjeugd, nu is weer sociale controle.” Bewoners Anneke en Jan-Jeen Boink zijn in ieder geval tevreden. ,,Het is een fijne plek in een leuke buurt. Iedereen is nieuw en dat geeft meteen verbinding” aldus Anneke.