Nieuwe aanpak Scouting Johannes Vianney in Eindhoven: #ikscoutthuis

#ikscoutthuis is bedacht door de stafleden. Zij balen ook dat de scouting niet door kan gaan en zijn op zoek gegaan naar een nieuwe aanpak. Zij willen al hun scouts een leuke avond en middag blijven bezorgen zolang de scouting dicht is. Stafleden van alle speltakken van jong tot oud bereiden iedere week een onlineprogramma voor. Dat doen ze niet voor niks, want de opkomst online is niet minder dan in het ‘echt’.



Staflid Koen Jacobs, leider van de Verkenners: ,,Wij willen activiteiten blijven aanbieden. Zeker in deze rumoerige tijden waar alles anders is voor de kinderen met school en alles. In het weekend halen we dan ook een beetje de druk weg bij de ouders. Op deze manier blijven we in verbinding met onze leden. We communiceren niet alleen digitaal, maar spelen spellen online en geven opdrachten, die met elkaar gedeeld worden.”