Nieuwe ‘actie’ zonnepanelen van 040energie in Eindhoven

Ruim 500 zonnepaneelinstallaties zijn er in Eindhoven al gelegd in de vijf jaar dat 040energie bestaat. Vorig jaar waren dat er 160. En dat was onverwacht, zegt coördinator Dirk Veldman van de werkgroep Zonnepanelen van de vereniging. ,,Want vorig jaar is aangekondigd dat de salderingsregeling voor het betalen van stroom die je aan het netwerk levert, wordt beëindigd. Maar gelukkig werd wel duidelijk dat er een terugleversubsidie voor in de plaats komt. En wat ook belangrijk is, de prijzen van zonnepanelen blijven dalen, vorig jaar met 5 à 10 procent. Zo blijft een aantrekkelijke terugverdientijd van zo'n 7 jaar mogelijk”, aldus Veldman.

Avonden

De bijeenkomsten over zonnepanelen op eigen dak zijn op donderdag 28 maart in ‘t Oude Raadhuis in Tongelre, maandag 1 april in De Hangar in Meerhoven, vrijdag 5 april in De Boemerang in Woensel-Oost, maandag 8 april in De Jaguar in Stratum, donderdag 11 bij Summa Zorg & Welzijn in Strijp, vrijdag 12 april in ‘t Slot in Gestel, woensdag 17 april in Blixems in Blixembosch en maandag 18 april in De Mortel in de Achtse Barrier. Deelname kan alleen na opgave via de site van 040energie.