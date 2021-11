Nieuwe activiteiten voor meer reuring in Acht

De inloopmiddagen zijn weer van start gegaan, nu de coronamaatregelen dat toelaten. Het is gezellig in de kleine zaal van het Dorpshuis in kerkdorp Acht, maar storm loopt het nog niet. Achtenaar Hans de Laat is al een paar keer geweest en prijst het initiatief. ,,Het is inderdaad nog niet druk geweest. We biljarten of leggen een kaartje. Het is gezellig met de mensen uit het dorp.”

‘Iedereen is welkom’

De inloopmiddagen zijn iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Het doel is even samenkomen en een praatje maken onder het genot van een kopje koffie of thee. ,,De middag is niet speciaal voor ouderen. Iedereen is welkom. Er is altijd iemand aanwezig die Engels spreekt voor het geval expats de middag willen bezoeken”, zegt Ton Dekkers, lid van de Dorpsraad.

Cees Verbeek uit Acht komt voor de eerste keer binnenlopen. Hij wist niet van de middagen en komt op aanraden van De Laat een kijkje nemen. ,,Mijn vrouw is erg actief en veel buitenshuis. Communiceren is altijd leuk. Ik heb geen verwachtingen en laat het over me heen komen”, zegt hij lachend.

Kerstmaaltijd

Op woensdagmiddag 15 december staat een kerstmaaltijd op het programma. Na enthousiaste verhalen uit andere wijken, wil de Dorpsraad dit ook aanbieden, mits er voldoende aanmeldingen zijn. ,,De middag is bedoeld voor alleenstaande mensen in de AOW-leeftijd”, zegt Gerard Smelt, dorpsraadslid. Aanmelden kan tot en met donderdag 25 november via dorpsraad@acht.nl of door een briefje in de bus bij de leden van de Dorpsraad (te vinden op acht.nl). Er wordt een kleine bijdrage gevraagd. Smelt: ,,Na aanmelding bezoeken wij iedereen persoonlijk. We kijken of er transport nodig is of dat er dieetwensen zijn.”

Repaircafé

Ook het bestuur van het Dorpshuis is op zoek gegaan naar nieuwe dorpsgebonden activiteiten. ,,Ons leek een Repaircafé een goede zaak. Daar blijkt toch behoefte aan te zijn”, vertelt Peer van Dijk, voorzitter van het Dorpshuis. Woensdag 24 november is de eerste keer. De bedoeling is twee keer te draaien, de eerste en derde woensdag van de maand. ,,We zijn nog op zoek naar diverse mensen die mee willen helpen, zoals iemand die kleding kan repareren of fietsen herstellen. Loop gerust een keer binnen”, zegt Van Dijk.

Smelt: ,,En ook de jeugd staat nog op het lijstje. We overwegen om schaken of dammen aan te bieden om nog meer leven in het Dorpshuis te krijgen. Maar dat komt nog.”