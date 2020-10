Nieuwe B&B in Milheeze: 'Hier kunnen gasten rust vinden'

MILHEEZE - Waar vijf jaar geleden nog een varkensstal stond op de Kreijtenberg in Milheeze is nu een prachtig bed & breakfast gebouwd.

Anita Smits (55) en zoon Frank (25) gaan de nieuwe B&B Op d'n Kreijtenberg in Milheeze samen runnen. Op 31 oktober worden de eerste gasten verwelkomd. ,,Het is een prachtig gebied hier en dat willen we iedereen laten zien", vertelt Anita Smits. ,,Je stapt de deur uit en zit meteen in de natuur."

Erg belangrijk vinden moeder en zoon dat de gasten zich thuis en welkom voelen in de B&B.

Het was altijd al een droom van Anita geweest om ooit een B&B te beginnen. En nu is het werkelijkheid. In 2004 waren de eerste gesprekken om het varkensbedrijf van Anita en Jack Smits te verplaatsen of te stoppen voor uitbreiding van de Bakelse plassen en de golfbaan. Anita: ,,We besloten te stoppen met het bedrijf, al was dat een moeilijke beslissing. Zeker voor Jack. Ik ben toen begonnen met plannen om hier een B&B te gaan starten."

In januari, nadat alle vergunningen binnen waren, is er meteen gestart met de bouw. ,,Ik ben erg blij dat Frank dit met mij wilde opstarten."

Frank heeft een opleiding gevolgd aan de Rooi Pannen als zelfstandig gastheer. Zijn hart ligt dan ook bij de horeca. ,,Ik heb er veel zin in om dat samen met ons mam te gaan doen, mijn hoofd bruist van ideeën. Voor nu, maar ook voor de toekomst. "

,,De gasten kunnen hier in de natuur rust vinden. Ze lopen het pad af en zitten meteen in natuurgebied de Stippelberg", vertelt Anita. ,,Ik denk dat we niet alleen toeristen trekken, maar ook bezoekers van Brainport Eindhoven. We liggen daar maar een half uur vandaan", vervolgt Frank.

Maaltijden van lokale ondernemers

De gasten van de B&B kunnen eventueel ook gebruik maken van een warme maaltijd. ,,De maaltijden gaan we afnemen bij de lokale ondernemers", aldus Anita. ,,Want het is zeker in deze moeilijke tijd erg belangrijk om elkaar te steunen."

Twaalf kamers heeft de bed and breakfast waarvan één mindervalidenkamer. Alle kamers hebben uitzicht op de natuur. Anita: ,,We hebben duurzaam gebouwd en zijn toekomst klaar. Onze wensen wat de bouw en interieur betreft zijn helemaal uitgekomen, landelijk en toch ook modern."

Bij binnenkomst zie je op de bovengalerij een huisje in een huis, heel apart en erg mooi om te zien. ,,Dat is de ruimte waar al de technische onderdelen in staan", verklaart Frank. ,,Ook de ontbijtzaal is een huis in een huis. Beneden zijn zes gastenkamers met allemaal een terrasje. Boven zijn de overige zes kamers." Anita: ,,Helaas is er geen officiële opening, maar we hopen volgend jaar toch nog een open dag te kunnen houden."

Voor meer informatie: opdnkreijtenberg.nl