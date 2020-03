Nieuwe besmettingen coronavirus in Best, Gemert-Bakel, Waalre en Eindhoven

Eindho­venaar (38) aangehou­den als verdachte in onderzoek naar syntheti­sche drugs en witwassen

17:22 EINDHOVEN - Drie mannen zijn maandag aangehouden in een lopend onderzoek naar synthetische drugs en witwassen. Het gaat om een 38-jarige Eindhovenaar, een 38-jarige Zaandammer en een 41-jarige Portugees zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.