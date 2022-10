Nieuwe bomen op het Stratumseind in Eindhoven maken pleintje nu al mooier

Woningover­val bij oudere man was volgens Geldroppe­naar ‘wanhoops­daad’; Gokschul­den kunnen hem nu 5 jaar cel kosten

DEN BOSCH/VALKENSWAARD – Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaat Geldroppenaar Tim van Z. voor vijf jaar de gevangenis in vanwege een woningoverval in Valkenswaard in maart van dit jaar. Hij beroofde een oudere man van zijn auto, sieraden en een fors geldbedrag.

27 oktober