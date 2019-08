Nieuwe Brabanders: Mauro Júnior vindt Brazilianen gelukkiger dan Nederlanders

Het interview met Mauro vindt niet plaats in Eindhoven, maar in een kantoortje aan de Stadionlaan in Almelo. PSV heeft de 20-jarige middenvelder dit seizoen verhuurd aan Heracles. De vertrokken succestrainer Phillip Cocu zag het best zitten in de jonge Braziliaan, maar coach Mark van Bommel heeft meer vertrouwen in andere spelers. Een van de weinige Nederlandse woorden die Mauro kent, is het woordje 'basis'. ,,I want to be in de basis at Heracles Almelo", vertelt hij.