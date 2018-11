Nieuwe busdienstregeling Hermes in aantocht: Gerwen krijgt buslijn terug

EINDHOVEN - Zondag 9 december gaat de nieuwe busdienstregeling van Hermes in. De ritprijs gaat in januari omhoog; hoeveel is nog onbekend.

Op enkele lijnen in Zuidoost-Brabant gaat de vervoerder ritten schrappen. Op andere trajecten komen er juist ritten bij. Gerwen krijgt na twee jaar zijn busverbinding terug. Lijn 259 - een buurtbus - gaat een nieuwe route rijden vanuit Lieshout via Gerwen en de Berg in Nuenen.

Spitslijn 102 van Helmond via Stiphout naar Nuenen wordt opgeheven. Volgens Hermes wordt er nauwelijks gebruikgemaakt van deze lijn. Reizigers zijn voortaan aangewezen op Bravoflex. Deze flexbussen, die een jaar geleden van start gingen in Helmond, gaan ook op andere trajecten in de regio rijden. Met ingang van 9 december rijden de busjes ook naar Eindhoven-zuid, Veldhoven en Aalst en Waalre. Lijn 324 naar Geldrop gaat door de week tussen 09.00 en 14.30 uur voortaan om het halfuur rijden, in plaats van om het kwartier. Ook hier is het lage reizigersaanbod volgens Hermes de reden.

De in 2017 gestarte scholierenlijn 658 tussen Heeze, Maarheeze en Someren wordt wegens een te laag aantal gebruikers eveneens opgeheven. Scholieren kunnen met lijn 258 meerijden, aldus Hermes.

Mensen die per bus naar Eindhoven Airport willen, kunnen straks ook op busstation WoensXL opstappen. Lijn 400 rijdt voortaan via de busbaan op de Montgomerylaan in plaats van de Boschdijk. Op lijn 404 tussen Eindhoven, WoensXL en Nuenen zet Hermes tussen 07.00 en 08.00 uur drie extra ritten in. Lijn 406 naar meubelboulevard Ekkersrijt gaat voortaan ook op zondag van 9.00 tot 19.00 uur twee keer per uur rijden.