Nieuwe bussen Voedselbank Eindhoven

Nieuwe obstakels Bosrand verdelen wijk Meerhoven

20:10 EINDHOVEN - De vernieuwde wegversmalling op de Bosrand in Meerhoven maakt de tongen nu al los. Vrijdag is de weg weer opengesteld. De eerste gebruikers moesten tussen de betonnen blokken laveren. Is de doorgang veel te smal en dus gevaarlijk of valt het wel mee en kun je er gewoon door?