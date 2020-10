Nieuwe chef-dirigent Duncan Ward gaat bij iedereen op zoek naar de ziel

Hij is met zijn eenendertig jaar niet de jongste chef ooit in de geschiedenis van Philharmonie Zuidnederland, maar wel bijna. Engelsman Duncan Ward is levendig, enthousiast en van deze tijd, kwaliteiten waar het orkest vanaf seizoen ‘21-’22 veel plezier aan hoopt te beleven.

‘Let’s create the world’, roept Duncan Ward als hij op de bok springt. Hij heft zijn dirigeerstokje voor La Creation du Monde van Darius Milhaud. Hij laat het orkest helemaal uitspelen. Daarna nog een keer vanaf maat vierenzestig. ,,Het mag daar wat jazzyer, losser, gewaagder", zo geeft de dirigent aan. Geen probleem, graag zelfs! Ze hebben plezier, hij en het orkest, er wordt veel over en weer gegrapt en gelachen én serieus gerepeteerd.

Hij geeft vertrouwen

,,Duncan werkt efficiënt en geeft iedereen het vertrouwen dat het goed is”, zegt Paul Uyterlinde, aanvoerder van de cellogroep. ,,Fijne eigenschap die Marc Soustrot (een va de vorige chefdirigenten, red.) ook heeft.” Klarinettist Arno van Houtert is onder de indruk van Wards slagtechniek. ,,Feilloos, heerlijk om op te spelen!”

Witte polo, rode broek (‘niet te casual voor de foto?’) kek kapsel, zo staat hij voor het orkest. Wie nog denkt dat dirigenten serieuze oude heren zijn in kostuum met een wapperende haardos en hun hoofd altijd bij hoogverheven muziek, moet zijn mening snel bijstellen; Engelsman Duncan Ward is breed georiënteerd, heeft energie voor honderd en oogt als een sportman die veel zin heeft in zijn nieuwe job. Tien weken per seizoen zal hij vanaf september 2021 voor het orkest staan, voorlopig voor drie jaar. Hij heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd een cv van hier tot Tokyo en all over the world muzikale sporen achtergelaten.

Hier bouwen aan eigen visie

,,Hier, in Eindhoven, met een eigen orkest kan ik gaan bouwen aan een eigen muzikale visie, samen met musici met wie ik vanaf het eerste moment een klik voelde.” Ward duidt op de uitvoering van onder meer Jeux van Claude Debussy - door Paul Uyterlinde ‘een van de moeilijkste partituren’ genoemd - vorig jaar september, toen hij met veel wederzijdse enthousiasme een zieke collega-dirigent verving.

Ward is op en top een man van zijn tijd. Muziek is grenzeloos, zowel muzikaal als maatschappelijk. Hij staat in grote zalen, maar werkt net zo graag met daklozen in New Delhi. Hij is een radde prater die zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steekt, zijn gezicht vertoont regelmatig een grijns van oor tot oor. Hij is op zoek naar het beste in mensen, zegt hij. ,,Of ik nou met amateurs werk, met daklozen of met een professioneel orkest, het moment dat ik zie dat mensen het beste van zichzelf geven en ik ze dáár krijg waar ik ze hebben is magisch, welk niveau ze ook hebben. Op de een of andere manier heb ik die gave om dat te bereiken. Dat was op de lagere school al zo. Op mijn twaalfde dirigeerde ik het schoolkoor en -orkest en iedereen deed als vanzelf mee, ook de docenten.”

Leven heeft meer te bieden

Muziek betekent veel voor hem, hij is ook een reeds gelauwerd componist, maar het leven heeft meer te bieden. Gevraagd wat hij doet als hij niet met muziek bezig is, is de stroom activiteiten niet te stuiten. Hij kookt graag, sport, loopt hard, leest, geniet van steden, de natuur en dieren, houdt van een wijntje en lekker eten, één leven is bij lange na niet genoeg om te doen wat hij allemaal wil. Een paar keer valt het woord ‘soul’, ziel. Die zoekt hij in iedereen met wie hij werkt en in alles wat hij doet. ,,De ziel staat voor verbinding. Ik kan niet anders dan vanuit verbinding werken. Dat is geen keuze, zo ben ik.”

Donderdag 29 oktober, 20 uur: livestream concert door Philharmonie Zuidnederland o.l.v. Duncan Ward met muziek van Haydn, Fiumara, Strawinsky en Milhaud. Via www.philharmoniezuidnederland.nl.

