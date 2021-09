Nieuwe chef PhilZuid Duncan Ward vol jeugdig enthousiasme

Andere energie

Duncan Ward (31) steekt in diverse publicaties niet onder stoelen of banken dat hij zin heeft in zijn Zuid-Nederlandse avontuur. Hij brengt een totaal andere energie mee dan zijn voorgangers. Hangt er om veel dirigenten iets magisch of mythisch, al dan niet zelf gecreëerd, om Ward hangt de prettige aura van jeugdig enthousiasme, levendigheid en, heel belangrijk, benaderbaarheid.

Niet puntgaaf

Pianist Cédric Tiberghien was de perfecte solist in het Concert in G van Ravel. Onverstoorbaar, ritmisch betrouwbaar en met ongelooflijk behendige vingers gaf hij dit sterke concert de puls en de zangerigheid waar het recht op heeft. De verbinding met het orkest was goed hoewel niet puntgaaf en, net als in het als eerste gespeelde openingsdeel uit Die Schöpfung, was de intonatie van met name de fagot, hoorn en hobo niet in lijn met die van de rest van het orkest.