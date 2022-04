Nieuwe clubavond in Effenaar rond stonerrock: ‘Eindhoven is altijd toonaangevend geweest’

EINDHOVEN - Onder de naam Club Void start donderdag 1 september een nieuwe serie wekelijkse concerten in de Effenaar in Eindhoven. Centraal staan de heavy rockgenres stoner, sludge en doom.

Initiatiefnemers zijn Robert Schaeffer van de Effenaar, Paul van Berlo van het Eindhovense boekingskantoor Loud Noise en Peter van Elderen van Peter Pan Speedrock, TankZilla en Fire Horse.

Van Elderen: ,,Eindhoven is altijd toonaangevend geweest in de Nederlandse stonerscene, met bands als 35007 (Loose), 7zuma7 en Candybar Planet. Die scene is nog steeds springlevend, maar mag wel wat meer aandacht krijgen.”

Huisbands

Robert Schaeffer programmeert al 25 jaar in de Effenaar. Aan veel stonerconcerten bewaart hij goede herinneringen. ,,Al mijn heavy helden hebben hier gespeeld. Van Kyuss en Queens of the Stone Age tot Monster Magnet, The Melvins, Motorpsycho en Fu Manchu, die zo’n beetje onze huisbands zijn geworden.”

Club Void trapt 1 september af met drie bands uit de Eindhovense scene: Candybar Planet, Komatsu en het jonge Vitamin B12.

Later in het jaar volgen shows van onder meer Fu Manchu, Toundra, Yawning Man en The Obsessed.