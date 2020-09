Nieuwe commandant EATC in Eindhoven: ‘Ik geloof heel erg in dit concept’

Een kwarteeuw lang, zo’n 2600 uur in totaal, zat Schick in de cockpit van een Phantom of Eurofighter. In 2010 maakte hij zijn voorlopig laatste vlucht. De afgelopen drie jaar was hij stafchef van het EATC, een militair samenwerkingsverband dat -los van de Navo of de EU-voor de zeven aangesloten landen allerlei taken op het gebied van luchttransport coördineert. Het commando wisselt eens in de drie jaar tussen Frankrijk en Duitsland, de twee grootste deelnemers. Donderdag nam Schick het stokje over van de Franse generaal majoor Laurent Marboeuf.