Nieuwe corona-uitbraak op afdeling van Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

Eindho­venaar (24) liet vrouwen maanden­lang prostitue­ren volgens het OM, vijf jaar cel geëist

15 februari Tegen een 24-jarige man uit Eindhoven is een celstraf van vijf jaar geëist voor seksuele uitbuiting van vrouwen. Samen met een 35-jarige man zou hij in 2019 drie maanden lang twee vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie. Tegen de 35-jarige verdachte met een onbekende woonplaats is zes jaar cel geëist.