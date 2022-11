Nieuwe DAF-topman: 'Batterijtruck voor stadstransport kan duizend kilometer per dag afleggen’

Politie probeerde bij ex in Eindhoven naar vuurwapen te zoeken uren voordat hij Marly en Witte doodschoot

EINDHOVEN – Op de middag voor de dubbele moord op Marly Schapendonk en haar neef Witte van de Sande wilde de politie in de Eindhovense woning van de verdachte zoeken naar een mogelijk vuurwapen. Dat gebeurde uiteindelijk niet door een gebrek aan bewijs. Uren later schoot Eric V. in België zijn ex en haar neef uit Eindhoven dood.

