Nieuwe deel-scooters in Eindhoven populair bij... mensen zonder rijbewijs

Dat merkt de politie in Eindhoven, die dan ook aankondigt de bestuurders op de opvallend groene scooters vaker te controleren. Wie de Go Sharing-scooter wil gebruiken, moet een AM-rijbewijs hebben. ‘Onlangs zijn er door ons al verschillende processen-verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder rijbewijs. Buiten het feit dat dit strafbaar is en geld kost is het ook zeer gevaarlijk. De gevolgen na een ongeval zijn niet te overzien. Zonder rijbewijs ben je namelijk niet verzekerd', meldt de Eindhovense politie op Facebook.

Sinds twee weken staan er zo'n 200 van deze elektrische scooters in Eindhoven. Ze zijn in eerste instantie via bedrijven verdeeld, maar ook particulieren kunnen ze pakken. Voor een bedrag van tussen de 23 en 29 cent per minuut kan iedereen ze via zijn telefoon vinden en reserveren.